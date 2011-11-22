Тимошенко ощущает вину

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО призывает украинцев почувствовать ответственность за страну и защитить ее от нынешней власти.

Об этом идет речь в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Дня свободы, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что 7 лет назад Украина стала частью Европы, без торжественных подписаний и ратификаций документов. “И целый мир завидовал тем простым украинцам, которые вышли на Майдан, чтобы вместе мерзнуть и греться, петь и скандировать, радоваться и надеяться – вместе любить свою страну. Потому что такая нация – это однозначный повод для гордости”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что именно тогда украинцы завоевали свое право быть в Европе, однако впоследствии “власть этот выбор растворила в собственных амбициях и ссорах”.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что сегодня, в День Свободы, у нее смешанные чувства: гордости за свою страну и вины за неосуществленные мечты.

“Следствием нашей недальновидности стала та кучка клептоманов, которая сейчас пришла к власти. Они думают, что пришли надолго, навсегда. А потому и ведут себя так, как будто украинцев не существует, нации нет”, - отметила лидер “Батьківщини”. В то же время, по ее убеждению, не может быть так, чтобы вольнолюбивые украинцы молча глотали все то, что им подбрасывает власть.

“Севастополь сдали – глотнули. Налогами обложили – глотнули. Пенсию сократили – глотнули. Заборов настроили и «йолки» на Майдане ставят за полтора месяца до Нового года...”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность в том, что свобода внутри каждого человека не исчезает, даже когда человек в тюрьме. “Она не может исчезнуть у целой нации, которая в 2004 году завоевала свое будущее, отстояла свое достоинство, расправила плечи и заставила весь мир мечтать о том Духе Свободы, которым жила тогда Украина”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала украинцам вспомнить то ощущение гордости за свою страну, благодаря которому “мы каждый день надевали оранжевое, шли на Майдан и несли теплые вещи и горячий кофе в термосах”.

“Давайте вспомним то ощущение, и попробуем его воспроизвести. Попробуем опять почувствовать себя ответственными за собственную страну и защитить ее”, - призвала Ю.ТИМОШЕНКО.