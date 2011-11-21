Попов обсудил с учеными подготовку издания «Истории Киева»

Киевская городская государственная администрация начала сотрудничество с Институтом истории Национальной академии наук Украины по подготовке академического, презентационного и детского издания «Истории Киева».

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на руководителя горгосадминистрации Александра ПОПОВА.

В рамках реализации проекта состоялась встреча председателя КГГА с академиком Валерием СМОЛИЕМ и профессором Геннадием БОРЯКОМ.

«Сегодня город имеет возможность представить пятнадцать веков непростой истории Киева с научной, беспристрастной точки зрения», – сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что Киев славен своими фигурами, которые создавали историю не только города, но и нашего государства.

«Имена тысяч выдающихся киевлян – от великих князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого до великих академиков Патона и Амосова – знают не только в Украине, но и за рубежом. Нам есть чем и кем гордиться. В этих изданиях будет раскрыта история нашего славного города и его выдающихся жителей», – сказал председатель КГГА.