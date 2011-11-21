В НУ видят, что власть не отпускает "испуг" от Оранжевой революции

Политическая партия «Наша Украина» призывает всех граждан отметить 22 ноября День Свободы.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

«Судебный запрет на празднование Дня Свободы в Киеве показывает страх нынешней власти перед собственными гражданами», – считает он.

«Испуг, который во время Помаранчевой революции пережили теперешние высокопоставленные лица, не отпускает их до сих пор. Решение карманных судов прямо противоречит 39-й статье Конституции Украины, которая гарантирует гражданам право собираться мирно и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Украинцы являются свободными гражданами, а народ является единственным источником власти в стране, и мы должны напомнить об этом теперешней власти», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что 22 ноября партия призывает всех граждан Украины, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, отметить День Свободы и предостеречь власть от опасных авторитарных сценариев, которые опять навязываются Украине, в том числе через подготовку к фальсификации выборов.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 18 ноября удовлетворил иск КГГА о запрещении на проведение акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Незалежности.

Сегодня, 21 ноября, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что власть столицы предлагает всем заинтересованным партиям и общественным организациям отпраздновать День Свободы 22 ноября на тех территориях, где не выполняются и не запланированы работы по подготовке до новогодних и рождественских праздников.

“Безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий – одна из основных задач не только правоохранительных органов, но и городской власти. Поэтому на время монтажа главной новогодней елки страны частично перекрыт Майдан Незалежности и ограничено проведение мирных акций на центральной площади Киева”, - отмечается в сообщении столичной власти.

Столичная власть заявляет, что готова всячески способствовать реализации гражданских инициатив, и поэтому предлагает партиям и организациям выбрать местом проведения своих мероприятий, в частности, Европейскую, Бессарабскую, Контрактовую и других площади Киева.

По данным КГГА, заявки на проведение бессрочных акций на Майдане Незалежности подали несколько политических сил и общественных организаций, в частности, Комитет освобождения политзаключенных, ВОО «Коалиция Участников Помаранчевой Революции» и ВОО «Общевоинский союз Украины». Руководство города пригласило представителей общественных организаций-заявителей на совещание, на котором предложило выбрать какие-либо альтернативные места для проведения соответствующих мероприятий.