Министр предлагает прекратить приватизацию жилья

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк считает целесообразным принять решение о завершении приватизации жилья в Украине.

"Я хотел бы, чтобы депутаты Верховной Рады наконец приняли решение о завершении приватизации. 92% людей в государстве уже приватизировали, а 8% - нет. Здесь необходимо убрать все инсинуации и принять это решение", - говорит Близнюк.

По словам министра, после этого необходимо принять решение о стимулировании создания ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома).

"У нас есть такие предложения по утеплению домов, по установке счетчиков. Эффективный собственник - это самое главное, что даст перспективу содержанию жилищного хозяйства", - добавил он.

При этом министр отметил, что для стимулирования развития ОСМД Минрегионстрой предлагает жителям, в домах которых созданы такие объединения, установить счетчики тепловой энергии, что даст возможность оплачивать только потребленные объемы тепла.

"Мы говорим: мы вам даем счетчик без процентов. Вы платите 300 грн. сегодня за теплоснабжение, завтра вы получаете счетчик. Вы будете платить 250 или 200 грн., а остальное вы возвращаете, и через 1,5 года - полная окупаемость этого прибора ", - пояснил Близнюк.

Украинская правда