Нардеп от БЮТ агитировал за Яворивского угрозами?

Перед выборами председателя Национального союза писателей Украины депутаты от БЮТ-"Батькивщина" звонили делегатам съезда с указаниями голосовать за Владимира Яворивского.

Об этом корреспонденту Gazeta.uaрассказал луцкий писатель Владимир Лис во время шестого съезда НСПУ, который состоялся 19 ноября в доме художника.

"Один народный депутат от БЮТ, который не читал ни одного украинского писателя, начал обзванивать делегатов съезда. Это началось перед вторым туром выборов. Одних он обхаживал. Говорил, что друг Яворивского даст денег на издание книг. Другим угрожал", - сказал он.

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"О таких звонках узнал от председателя Луцкой областной организации писателей. Потом позвонил в другие областные организации. Там была такая же ситуация. Союз писателей - творческая организация. С ее членами такими методами пользоваться нельзя", - добавил Владимир Лис.

Писатель рассказал, что на выборы 17 октября ехал с нейтральной позицией.

"Мне не понравилось, как вел себя на съезде Яворивский. Он не давал слова Василию Герасимьюку, Михаилу Сидоржевскому. Кричал: "Не визжите!". Разве так можно обращаться к своим коллегам? Это заставим меня пересмотреть свою позицию. Ведь я никогда не любил фальсификации, нечестных ударов в спину", - сказал Владимир Лис.

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"Когда в газете "Волынь" написал правду о съезде, на мою голову посыпались критические замечания. Получается, что я не имею права высказывать свое мнение", - добавил он.

Как известно, новым председателем НСПУ стал писатель Виктор Баранов.