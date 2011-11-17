Еврокомиссия надеялась, что ВР сможет отменить “статью Тимошенко"

Европейская комиссия с обеспокоенностью отметила дискуссию в Верховной Раде Украины относительно внесения изменений в Уголовный кодекс.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ.

“ЕС с обеспокоенностью принял во внимание дискуссию в украинском парламенте. Мы надеялись увидеть движение к подтверждению обязательств Киева относительно верховенства права с независимой юстицией, как части ценностей, являющихся фундаментом соглашения об ассоциации, которое мы обсуждаем”, - заявили в пресс-офисе.

“В ходе переговоров по этому соглашению ЕС продемонстрировал понимание и гибкость по многим вопросам. Вместе с тем, ЕС уже четко заявил по нескольким поводам, что не может быть компромисса, когда речь идет о наших фундаментальных ценностях”, - отметили в пресс-офисе.

В пресс-офисе подчеркнули, что дискуссии в парламенте по Уголовному кодексу могли дать возможность достичь прогресса путем модернизации тех положений, которые сделали возможным выборочное применение в процессе против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и других политиков на основании статей, одобренных еще во времена Советского Союза.

“Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации относительно Уголовного кодекса”, - отметили в пресс-офисе.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада Украины отказалась отменять статью 365 Уголовного кодекса, по которой вынесен приговор Ю.ТИМОШЕНКО, и обвинения в нарушении которой выдвинуты еще ряду оппозиционных политиков.