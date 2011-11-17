Королевская объяснила, почему она не может быть «проектом Банковой»

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что Всеукраинская гражданская акция «Вперед!» не может быть «проектом» Администрации Президента, потому что нынешняя власть боится активных акций протеста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила на пресс-конференции в Ривне, отвечая на вопрос, не являются ли гражданское движение «Вперед!» и сама Н.КОРОЛЕВСКАЯ «проектом Банковой».

«Люди сами решат, кто есть кто. У меня складывается такое ощущение, что Администрация Президента и Кабинет Министров сами распускают такие слухи, чтобы создать у людей ложное впечатление», – прибавила политик.

Она заявила, что действующая власть боится активных людей, которые объединяются и самоорганизовываются.

«Общественные объединения и люди, которые начинают самоорганизовываться, принимают участие в активных акциях протеста, пугают нашу власть. И чтобы как-то эту трусость «прикрыть», власть пытается манипулировать общественным мнением. Я сомневаюсь, что Администрация Президента или Кабмин хотят видеть у себя под стенами постоянные акции протеста», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.