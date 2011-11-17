Доктора Пи будут держать под стражей - решение суда

Сегодня Галицкий районный суд Львова поддержал представление следователя и избрал для «профессора» Андрея СЛЮСАРЧУКА меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

Об этом сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью МВД Украины Денис ХАРЧУК.

«После задержания Андрей СЛЮСАРЧУК находился в изоляторе временного содержания (ИВС) Львовского городского управления внутренних дел, скорее всего, он после решения суда будет переведен во Львовский СИЗО», - отметил начальник ОСО областного управления милиции.

Как сообщалось, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы "Кобзаря" и делал вычисления с астрономического размера числами. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. В результате деятельности псевдоврача были искалечены десятки обманутых им людей, а также зафиксированы, как минимум, три смертных случая.