Концепция Генерального плана развития Киева до 2025 года – вынеcти лом на территорию Киевщины. Местные общины Киевщины не согласны с этим документом, но их мнение никто не учитывает.

Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявил заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры и развития инфраструктуры Киевской областной государственной администрации Виктор ГЛЕБА.

По словам чиновника, в действующем Генеральном плане Киева предусмотрено 12 тысяч гектаров промышленных территорий в пригородной зоне, куда должны были перенести предприятия из столицы. Однако вскоре их может стать значительно больше.

«Согласно проекту Генерального плана – это 35 тысяч гектаров. И если почитать, какие объекты будут на этих территориях, то это вредные, низкорентабельные, устаревшие. То есть концепция Генплана Киева – вынести лом на территорию Киевской области», – отметил В.ГЛЕБА.

При этом, по мнению чиновника, неясно, каким образом будет претворяться в жизнь этот проект, «потому что плана земельно-хозяйственного устройства ни Киев не имеет, ни другие территории, куда собираются выносить эти промышленные объекты».

Как отметил В.ГЛЕБА, проект Генерального плана Киева до 2025 года разрабатывался без учёта мнения жителей области.

«Этот Генплан обязывает другие населённые пункты учитывать положения Генерального плана при разработке планов городов, посёлков и сёл. И это, несмотря на то, что местные общины не согласны со многими пунктами Генплана. В частности, по переносу вредных предприятий и т. д.», – подчеркнул он.

Справка УНИАН. Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, определяющим принципиальные решения по развитию, планированию, застройке и использованию территорий города Киева.

18 сентября 2008 года Киевский городской совет принял решение «О разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года».

16 сентября 2010 года Киевский городской совет при поддержке 80 депутатов принял Концепцию стратегического развития столицы, которая является первым этапом в разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

23 июня 2011 года Киевский городской совет принял за основу Стратегию развития города Киева до 2025 года.

До 30 декабря 2011 года продлён срок общественного обсуждения Генерального плана развития Киева, инициированного Киевской городской государственной администрацией, в ходе которого общественность может внести предложения и замечания к проекту документа.

Сейчас действует Генеральный план города Киеваи проект планирования его пригородной зоны на период до 2020 года, утверждённый Киевсоветом 28 марта 2002 года.