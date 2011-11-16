Вслед за Донецком и Харьковом чернобыльцы захватили ПФ во Львове

Сегодня около 100 представителей Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» захватили помещение регионального Управления Пенсионного фонда Украины во Львове и объявили акцию протеста в связи с невыплатой пенсий и невыполнением судебных решений по их начислению.

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» Валентина БУРЕНОК.

Как отметила В.БУРЕНОК, к ним на данное время присоединяются представители районных организаций, а также ожидается, что присоединятся афганцы. Участники акции протеста передали руководству регионального Управления ПФУ свои требования о выплате им пенсий в размерах, предусмотренных законодательством и в соответствии с решениями судов.

«Мы хотим получить гарантию, что будут выплачены задолженности на основании решения судов и выплачены пенсии в полном объеме. Мы готовы после сегодняшней предупредительной акции с завтрашнего дня прибегнуть к бессрочным акциям с объявлением голодовки. Мы готовы голодать в помещении Пенсионного фонда, чем голодать дома, не имея денег на жизнь», - отметила В.БУРЕНОК.

Она также проинформировала, что сегодня чернобыльцы не намерены оставаться в помещении управления ПФУ, и ожидают реакции представителей власти. Однако уже завтра утром они придут сюда за ответом, и готовы начать бессрочную акцию протеста, к которой прибегли чернобыльцы в Харькове.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года судами Украины приняты решения о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в интересах 2,5 млн. пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов ПФУ взыскано по решениям судов 5,9 млрд. грн.