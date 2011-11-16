Под Кабмином - столкновение между «Беркутом» и чернобыльцами

Митингующие у здания правительства пытались прорваться к Кабинету министров.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Около 500 чернобыльцев перекрыли часть дороги на улице Грушевского и пытались прорвать кордон милиционеров, на помощь которым были направлены около 100 "беркутовцев".

"Беркутовцы" оттеснили митингующих и окружили их со всех сторон. В потасовке пострадал чернобылец из Винницкой области. Он после потасовки сел на стул в толпе, а в шапку засунул бумагу с надписью: "Вынужден буду объявить голодовку".

Сейчас "беркутовцы" несколькими колоннами оттесняют чернобыльцев из той части тратуара, по которой заезжают машины чиновников.

К зданию правительства приехала "скорая" помощь. "Мужчине стало плохо. У него сердечный приступ", - сказал один из милиционеров.