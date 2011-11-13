Сожгли флаг Компартии со здания райкома

В ночь с 11 на 12 ноября этого года неизвестные совершили хулиганское нападение на райком Компартии Украины в райцентре Петровое на Кировоградщине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградского обкома КПУ.

Хулиганы сорвали красный флаг, вывешенный на втором этаже у окна райкома партии, сломали древко, а само полотнище сожгли. Обломки и остатки сожженного флага обнаружил сегодня утром депутат районного совета от КПУ Александр МЫШОЛОВКА.

Комментируя это событие, он отметил, что хулиганские нападения на офис коммунистов периодически случались и раньше. «Это не просто проявление вандализма по отношению к нашей партийной символике, а, скорее всего, осеннее обострение хронического антикоммунизма», - отметил А. МЫШОЛОВКА.

Он выразил убеждение, что акция имела политический характер, и милиция должна найти злоумышленников.