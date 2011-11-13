Янукович: благодаря ЦИК выборы в Украине проходят по-европейски

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил членов Центральной избирательной комиссии и работников аппарата с 14-й годовщиной образования ЦИК.

«Примите мои искренние поздравления по случаю 14-й годовщины Центральной избирательной комиссии - независимого государственного органа, обеспечивающего свободное волеизъявление граждан», - говорится в приветствии главы государства, размещенном на его официальном сайте.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, благодаря компетентности, высокому профессиональному уровню и согласованной командной работе членов ЦИК в Украине проводятся демократические и прозрачные выборы, которые отвечают европейским избирательным стандартам.

«Глубоко убежден, что ваша профессиональная деятельность и в дальнейшем будет залогом стабильности и согласия в обществе, будет способствовать укреплению авторитета нашей страны на международной арене», - подчеркнул Президент и пожелал членам ЦИК крепкого здоровья, счастья и благополучия и неизменных успехов во всех начинаниях.