Тигипко не жалеет, что когда-то отказал Тимошенко

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает правильным шагом отказ от предложения кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО возглавить правительство в случае ее победы на выборах в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Тогда я уже понимал, что президентом я не стал. ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ набрали больше меня, и вмешиваться в этот спор, скажу откровенно, я не хотел. Я думаю, что я правильно сделал», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов Президента Украины в 2010 году кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО публично пообещала в случае ее победы назначить премьер-министром С.ТИГИПКО. Однако он такого предложения не принял.