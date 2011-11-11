Азаров сегодня пойдет на Олимпийский болеть за сборную

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ намерен смотреть товарищеский матч между национальными сборными Украины и Германии по футболу, который состоится сегодня вечером на НСК "Олимпийский".

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня во время общения с пользователями Интернета на своей страничке в социальной сети Facebook.

"Я обязательно буду сегодня на стадионе "Олимпийский" и буду болеть за нашу сборную. Я очень хочу, чтобы первый матч на этом стадионе, в который мы вложили много сил и средств, нашей сборной был выигран", - написал Н.АЗАРОВ, отвечая на информацию пользователя о том, что билеты на матч в первый день были раскуплены спекулянтами, которые теперь продают их по цене в 5 раз дороже.

Премьер-министр предложил пользователю разработать механизм борьбы со спекулянтами.

"Предложите механизм, как бороться с такими спекуляциями. В молодые годы я, например, выстаивал громадные очереди, чтобы попасть на хороший спектакль в Москве, и у входа в театр встречал спекулянтов, которые продавали билеты в 5-6 раз дороже. Меня это также возмущало, как и Вас. Не так давно в Вене мне очень захотелось посетить Венский театр оперы и балета. В кассах билетов не было, а у входа с рук спекулянты продавали по завышенным ценам билеты. Я привел этот пример для чего? Более 40 лет прошло, но не только в Киеве, но и в Москве, и Вене бытуют одинаковые порядки, наверное общая проблема. Давайте вместе думать, как с этим бороться", - написал Н.АЗАРОВ.