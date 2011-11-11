В Европе восхищаются мужеством Тимошенко и зовут в гости

Председатель партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО приглашена принять участие в ХХ конгрессе Европейской народной партии, который состоится в Марселе 8-9 декабря, и в расширенном саммите ЕНП с участием глав государств и правительств ЕС, который состоится 8 декабря в рамках конгресса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Я восхищаюсь Вашим мужеством и с нетерпением жду встречи с Вами в Марселе», - подчеркнул Президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС в приглашении.

*** ЕНП является самой крупной и самой влиятельной политической силой на Европейском континенте. В ее состав входят 74 партий-членов из 39 стран, 17 глав государств - членов ЕС и 6 глав государств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Еврокомиссии; она имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.

В ряды ЕНП входят канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ и Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.