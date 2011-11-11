Литвин: закон о выборах оказался важнее, чем Тимошенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не верит, что Временная специальная комиссия по подготовке проекта закона «О выборах народных депутатов Украины» предложит согласованный избирательный законопроект, но надеется, что ключевые позиции будут согласованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью программе «Открытая студия» (первый канал Украинского радио).

“Верю ли я в то, что ВСК выйдет на обобщенный результат, который будет всеми членами комиссии воспринят? Не верю. Но я верю в то, что по ключевым вопросам можно и нужно согласовать позиции”, - заявил В.ЛИТВИН.

Спикер утверждает, что “в сессионном зале хватает 250-270 голосов для того, чтобы принять тот вариант за основу, который предложили депутаты большинства”. “Но я исхожу из того, что нам не нужен закон любой ценой, тем более, что данный закон, его положения, так сложилось, не являются внутренним делом Украины, потому что сегодня эта проблема стала даже более важной для наших европейских партнеров, чем проблема ТИМОШЕНКО”, - добавил В.ЛИТВИН.

При этом председатель ВР отметил: “И во время последних встреч разговоры начинались и заканчивались исключительно законом о выборах народных депутатов”.

Он подчеркнул, что в такой ситуации нужен компромисс, согласование основных позиций, поэтому он и счел целесообразным создание соответствующей ВСК.

“Поэтому я надеюсь, что ряд вопросов комиссия согласует, и я думаю, что ВР должна проявить мудрость”, - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты, которые входят в состав Временной специальной комиссии по подготовке закона о выборах, требуют от депутатов большинства до 14 ноября определить как базовый законопроект документ, разработанный рабочей группой под председательством министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА и доработанный с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.