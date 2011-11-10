Тимошенко предъявили обвинения по делам, которые расследует ГНС

Экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО предъявили обвинение по уголовным делам, которые расследуются Государственной налоговой службой Украины.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

"Речь идет о тех делах, которые были незаконно возобновлены генеральным прокурором ПШОНКОЙ вопреки постановлению Верховного Суда от 11 ноября 2005 года. Они касаются событий 1996-1997 лет и касаются деятельности компании ЕЭСУ”, - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, все эти дела были переданы на расследование Главного следственного управления налоговой милиции ГНС. “Генеральная прокуратура Украины, понимая беспочвенность этих обвинений и невозможность законным способом их доказать и, обжегшись на газовом деле, решила просто это сбросить на налоговую милицию”, - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что следователь налоговой милиции проводил следственные действия в его присутствии. “Несмотря на то, что перед началом следственных действий Юлия Владимировна заявила о том, что она себя плохо чувствует, следственные действия все равно проводились. Она лежала и все следственные действия проводились у нее в камере. Она не может передвигаться”, - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он добавил, что следователь не обращал ни на что внимания. “Следователь объявил обвинение, он хотел сделать попытку допросить ТИМОШЕНКО, но я напомнил, что это нарушение Уголовно-процессуального кодекса”, - сказал защитник. С.ВЛАСЕНКО отметил, что следователь не стал допрашивать Ю.ТИМОШЕНКО и пообещал сделать это завтра.

При этом он подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО не подписала представленных ей следователями документов.