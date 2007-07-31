Кириленко оставил избирательную конференцию ради встречи с Ющенко

Лидер партии “Народный Союз Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО вылетел в Карпаты для встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. Об этом сегодня на внеочередной избирательной конференции Киевской областной партийной организации НСНУ сообщила народный депутат Украины пятого созыва от «Нашей Украины» Ксения ЛЯПИНА

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, В.КИРИЛЕНКО должен был выступить на конференции по ситуации в областной организации и поставить задачи на избирательный период.

К.ЛЯПИНА сообщила, что лидер “Нашей Украины” будет обсуждать с Президентом вопросы, связанные с досрочными парламентскими выборами.