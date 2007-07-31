Представитель Партии регионов Виктор Янукович-младший не знает своего номера в избирательном списке "Регионов".

Об этом он сказал журналистам на съезде "Союза молодежи регионов Украины" в Киеве.

"Я список не формирую. Это будет обсуждаться на съезде", - сказал Янукович-младший.

На уточняющий вопрос, "неужели отец не сказал вам, какой у вас номер", он ответил: "У меня с отцом лишь деловые отношения. Ничего личного".

Вместе с тем на вопрос, заменяет ли он на съезде премьера, который должен был приехать, но так и не появился, Янукович сказал, что "не вправе заменять премьер-министра".

Комментируя общую атмосферу съезда, который проходит в форме молодежной тусовки и на вопрос, на каких тусовках он появляется, сын премьер-министра ответил:

"Я стараюсь быть всюду, где нужно бывать. Что касается сегодняшнего съезда, то конечно, давно не виделись, давно вместе не собирались, надо разработать дальнейшую координацию действий и поговорить о дне насущном".

На реплику, что на съезде много девушек, а он пришел один, и не планирует ли он найти девушку среди присутствующих, Янукович-младший сказал: "Посмотрим, как Бог даст".

Съезд молодежи регионов проходит в одном из павильонов выставочного центра "Киев-Экспоплаза". На подходе к павильону можно увидеть около 50 молодых людей с флагами Союза молодежи регионов и несколько байкеров, к мотоциклам которых также привязаны флаги.

Помещение оформлено в духе молодежного ночного клуба. Кроме главной сцены, в нем находится подиум, на котором установлена картонная фотография Виктора Януковича в полный рост. Все желающие могут сфотографироваться с премьером.

Рядом расположены столы с охладительными напитками – соками и водой.

На съезде присутствуют члены Партии регионов Раиса Богатырева, Анна Герман, Михаил Чечетов, Виктор Янукович-младший, Эльбрус Тедеев, Виталий Хомутынник и министр молодежи и спорта Виктор Корж.

Украинская правда