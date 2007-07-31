Ющенко не придет завтра к Януковичу (обновленная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет участвовать в завтрашнем заседании Кабинета Министров Украины, поскольку считает, что у него достаточно ежедневных контактов с правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

“Президент принял решение не идти завтра на заседание правительства. Решение он принял недавно – мне час назад об этом сообщил”, - сказал А.ШЛАПАК.

Он также подчеркнул, что в последнее время о проблемах правительства и своих вариантах решения этих проблем В.ЮЩЕНКО неоднократно информировал правительство и премьер-министра в письмах.

«Таким образом, Президент считает, что все, что он хотел сказать, он сказал правительству и рассчитывает, что будет услышан», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 30 июля министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ заявил, что в расширенном заседании Кабинета министров, запланированном на среду, предусматривается участие Президента.