Янукович приехал на завод

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочей поездкой на Буковину.

Как передает корреспондент УНИАН, в Черновицком аэропорту Президента встретили председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ, заместитель председателя областного совета Виктор МАНИЛИЧ и секретарь Черновицкого городского совета Виталий МИХАЙЛИШИН.

На данный момент В.ЯНУКОВИЧ прибыл на Черновицкий машиностроительный завод, где ознакомится с производственными мощностями предприятия, а также проведет производственное совещание с правительственными чиновниками и представителями руководства области и промышленных предприятий региона.

В поездке Президента сопровождают министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, министр финансов Федор ЯРОШЕНКО и другие.

В эти минуты в одном из цехов предприятия В.ЯНУКОВИЧ встречается с работниками завода.