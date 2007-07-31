Янукович приехал на родину и послал мэра за водкой

Премьер-министр Виктор Янукович прибыл в родной город Енакиево.

Согласно утвержденной программе, он возложил цветы в к памятнику летчику-космонавту СССР Георгию Береговому. Букет из желтых и голубых хризантем выполнен в виде государственного флага Украины.

Премьера окружили жители Енакиево, которые поблагодарили его за все, что он сделал для родного города, сообщает Остров.

"Если бы не было таких людей как Вы, то не было бы и Енакиево", - сказала одна из женщин.

Несколько жителей Енакиево, знающие нынешнего премьера еще в молодве годы, предложили Виктору Януковичу "выпить по рюмке".

Премьер согласился: он подозвал к себе мэра города Енакиево Серея Рухадзе и попросил его "решить этот вопрос".

Многие люди передавали Виктору Януковичу письма и просьбы о помощи, а одна из жительниц Енакиево прочитала премьеру сочиненные ей стихи.

К приезду Виктора Януковича в родной для премьера город Енакиево по приказу городских властей были побелены бордюры и стволы деревьев, растущих вдоль дороги.

Как рассказала корреспонденту "Острова" одна из жительниц города, накануне встречи знаменитого земляка был тщательно вымыт асфальт в сквере имени Берегового возле памятника космонавту и возле проходной Енакиевского металлургического завода.

"Генеральная уборка" была проведена совсем недавно, поэтому кое-где еще сохранились лужи.

Украиская правда