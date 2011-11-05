Ющенко: в Украине коммунисты до сих пор при власти

Украинское общество должно дать надлежащую оценку действиям коммунистического режима, заявил лидер «Нашей Украины», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на открытии международной конференции «Сотрудничество СССР и Германии в межвоенный период и во время Второй мировой войны: причины и следствия».

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», он подчеркнул, что многие международные институты, в том числе ОБСЕ и ПАСЕ, осудили сталинский коммунистический режим, приравняв его к фашистскому, в то же время в Украине коммунисты и до сих пор находятся во властных органах.

«Как бы ни было тяжело, европейское сообщество преимущественно справилось с вызовами фашистской идеологии через международные трибуналы, через мировое и национальное политическое осуждение. Мы пришли к ощущению, что фашизм возобновить трудно, чего нельзя сказать о коммунистической идеологии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы не прошли осуждения той преступной системы, которая называется сталинизм, и поэтому у нас такая трудная дорога», - подчеркнул он.

Поэтому В.ЮЩЕНКО отметил важность сегодняшней конференции, которая, по его мнению, должна приблизить украинское общество к тем оценкам и шагам, которые уже были сделаны объединенной Европой для решения этой проблемы.

Он поддержал проект постановления конференции, в котором предлагается отметить необходимость создания Международного трибунала для рассмотрения преступлений коммунизма и начать судебное преследование живых исполнителей коммунистических преступлений.

5-6 ноября Киевская городская организация Украинского добровольного культурно-просветительского правозащитного благотворительного общества «Мемориал» имени Василия Стуса, Общественный институт исторической памяти, Национальный университет «Киево-Могилянская академия» проводят международную научную конференцию «Сотрудничество СССР и Германии в межвоенный период и во время Второй мировой войны: причины и следствия», почетным председателем оргкомитета которой является В.ЮЩЕНКО.

С докладами на этом научном собрании выступят не только украинские ученые, но и исследователи из Германии, Великобритании, Финляндии, Венгрии, Чехии, Сербии, Грузии.