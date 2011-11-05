Американский эксперт: Европа не пойдет на партнерство, пока Тимошенко в тюрьме

Европейский Союз не откажется от демократических ценностей и не пойдет на партнерство с Украиной, пока в этой стране будут преследовать оппозицию.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" заявил бывший кандидат от демократов в президенты США, член Совета директоров Национального демократического института Говард ДИН.

«Вы должны понимать: Европа хочет партнерства с Украиной. Но она никогда не пойдет на это партнерство, отказавшись от своих демократических принципов и стандартов. Поэтому, если ситуация с осуждением ТИМОШЕНКО не будет исправлена, я сомневаюсь, что все 27 стран Европейского Союза ратифицируют соглашение об ассоциации», - сказал он.

Г.ДИН назвал низкими шансы на то, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет подписано в декабре и парафировано всеми членами Евросоюза, если экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и в дальнейшем будет оставаться в тюрьме.

«Думаю, что шансы небольшие. Но даже если Евросоюз и подпишет с Украиной соглашение об ассоциации, то до тех пор, пока в вашей стране остаются политические заключенные, невозможно будет вести речь о либерализации визового режима. При этом обязательно будет иметь место снижение уровня западноевропейских инвестиций в украинскую экономику», - считает Г.ДИН.