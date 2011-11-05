Ровенский облсовет уклонился от роспуска ВР и дела Тимошенко

Ровенский областной совет отказался рассматривать обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и руководству ЕС о политических репрессиях в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиционные депутаты облсовета предлагали направить обращение к Президенту с требованием отставки правительства и роспуска Верховной Рады Украины в связи с политическими репрессиями и ухудшением социально-экономической ситуации в стране.

Второе заявление оппозиция планировала направить руководству ЕС, Совета Европы и ОБСЕ с просьбой следить за соблюдением украинской властью Европейской конвенции по правам человека при рассмотрении судом апелляции на приговор по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Однако за включение обоих обращений в повестку дня сессии не проголосовало необходимое количество депутатов. В знак протеста представители фракций ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», партии «Фронт Змін» покинули зал заседаний облсовета.

После этого провластное большинство за 10 минут пакетным голосованием приняло решение по 42-м вопросам повестки дня. В частности, облсовет принял обращение чернобыльцев к Верховной Раде с просьбой снять с рассмотрения законопроект "О гарантиях государства по исполнению судебных решений"; отменить указания, письма, распоряжения Кабинета министров, которые обязывают Пенсионный фонд выплачивать пенсии в меньших размерах, чем установлено законами, и акты, которые вообще запрещают осуществлять такие выплаты, а также обеспечить выплату пенсий согласно решениям судов.