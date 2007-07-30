Через 20 минут коммунисты с социалистами начнут уговаривать регионалов

В 16.00 состоятся консультации лидеров фракций Коммунистической партии Украины, Социалистической партии Украины и Партии регионов по поводу возможности проведения завтрашнего заседания внеочередной сессии Верховной Рады.

Об этом в разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил член фракции КПУ Александр ГОЛУБ.

По его словам, поэтому сегодня на заседании руководство КПУ не приняло решение об участии фракции в завтрашнем заседании.

В то же время А.ГОЛУБ подчеркнул, что фракция КПУ считает ВР V созыва легитимной и подчеркивает возможность председателя ВР Александра МОРОЗА созывать внеочередную сессию.

В свою очередь, как сообщил корреспонденту УНИАН другой народный депутат V созыва, который входит в одну из фракций коалиции, КПУ и Партия регионов сомневаются в необходимости участия в заседании внеочередной сессии ВР из-за того, что якобы завтра А.МОРОЗ может заявить о выходе СПУ из состава коалиции и таким образом правительство, которое образовала коалиция, будет недееспособным.