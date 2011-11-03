Офицер милиции потерял сознание из-за удара кастетом в челюсть?

Офицер полка Внутренних войск МВД Украины, который сегодня пострадал во время столкновения возле Верховной Рады, госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, во время прорыва через металлический забор кто-то из участников акции протеста ударил сотрудника милиции кастетом в челюсть, в результате чего тот потерял сознание.

По информации милиции, медики «скорой помощи» оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, в том числе с применением капельниц, после чего отвезли в одну из больниц.