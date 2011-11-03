Оппозиция требует, чтобы Могилев и Хорошковский рассказали, кто собирается стрелять во власть

Оппозиция требует, чтобы завтра, во время Часа вопросов к правительству, в парламенте выступили председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ и министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ по поводу заявления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о якобы массовой закупке оружия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что вчера во время расширенного заседания правительства Президент сделал заявление, в связи с которым «общественность была шокирована», о том, что в Украине массово закупают оружие с целью подготовки к вооруженным нападениям на органы государственной власти.

«Президент Украины фактически обвинил оппозицию, потому что мы, как оппозиция, являемся оппонентами Президента, так мы имеем одно требование и один совет Президенту Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, оппозиция требует, чтобы завтра во время Часа вопросов к правительству в ВР «председатель СБУ, министр внутренних дел Украины доложили не только парламенту, но и украинскому народу – кто, в каких регионах скупает массово оружие и готовится к вооруженному восстанию».

Н.ТОМЕНКО отметил, что в случае необходимости «оппозиция готова инициировать создание временной следственной комиссии и активно перейти к работе, чтобы не допустить такого развития событий, о котором говорит Президент Украины».

Обращаясь к Президенту Украины и другим властным институтам, Н.ТОМЕНКО сказал: «Если вы хотите жить в стране, которую все уважают и уважают наши граждане, то ориентируйтесь не на тех, кто молчит, терпит и ждет, а ориентируйтесь на тех граждан Украины, которые думают, уважают себя, и тогда власть будут уважать, и Украину будут уважать».

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 ноября, во время расширенного заседания правительства Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что правоохранительные органы передали ему информацию о закупке оружия оппонентами власти для нападения на органы власти.

В то же время, милиция и СБУ в официальных комментариях эту информацию не подтвердили.

Сегодня Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что милиция в этом году изъяла из незаконного оборота большое количество оружия и выясняет истинные намерения людей, которые хранят арсеналы.