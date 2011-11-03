МВД и СБУ не знают, откуда Янукович взял информацию об оружии

Министерство внутренних дел Украины на данное время не владеет информацией о том, что некоторые лица занимаются приобретением оружия с целью захвата органов государственной власти.

Об этом УНИАН сообщили в Управление связей с общественностью МВД Украины, комментируя соответствующее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во время расширенного заседания Кабинета министров Украины.

«На всех последних совещаниях, оперативках МВД такая информация не звучала», - отметили в УСО, отметив, что в соответствии с действующим законодательством всем, что касается безопасного функционирования органов государственной власти, занимается Служба безопасности Украины.

В свою очередь в СБУ по этому поводу отметили, что в настоящее время не владеют озвученной Президентом информацией.

Как сообщал УНИАН, во время расширенного заседания Кабинета министров В.ЯНУКОВИЧ заявил, что сейчас в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти. В.ЯНУКОВИЧ сказал, что ему правоохранительные органы передали информацию о том, что сейчас продолжается закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти.