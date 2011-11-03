В Донецке требуют роспуска Верховной Рады

3 ноября в Донецке перед зданием областной госадминистрации пройдет протестная акция недоверия Верховной Раде Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщины».

Согласно сообщению, инициаторами проведения акции стали общественные организации «Общее дело» и «Никто кроме нас». В акции планируют принять участие также члены профсоюзных объединений, других общественных организаций, представители Комитета сопротивления диктатуре в Донецкой области.

В сообщении подчеркивается, что все участники завтрашней акции поддерживают инициативу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины в случае невыполнения требований украинского народа, направленные на «немедленное принятие безотлагательных решительных действий против узурпации власти, беспрецедентного разворовывания страны и бесконтрольной распродажи национальных богатств олигархическими кланами, существующей сегодня».

Участники акции выступают «против геноцида украинского народа, ущемления прав и свобод украинских граждан со стороны действующей власти».

Во время митинга будет представлена резолюция с требованиями народа к Президенту Украины, представителям власти на государственном и местном уровнях. Из числа тех, кто примет и подпишет резолюцию митинга, будут избраны и делегированы три представителя, которые проведут Народную раду в Киеве.

В сообщении объяснили, что, согласно нормам Конституции Украины о других методах прямого волеизъявления народа, в рамках Народной рады будет всенародно объявлено о необходимости прекращения полномочий Верховной Рады Украины нынешнего созыва, если экстренно не будут сделаны выводы о приведении законодательных гарантий народа Украины в конституционное поле действия.

«В случае, если Верховная Рада Украины текущего созыва откажется от добровольного самороспуска или Президент не услышит мнение своего народа и не подпишет Указ о роспуске Верховной Рады Украины нынешнего созыва, участниками будет объявлена дата начала всенародной бессрочной акции неповиновения», - говорится в сообщении.