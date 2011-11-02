Литвин: к законопроекту о декриминализации внесли 260 поправок

К законопроекту о гуманизации некоторых экономических преступлений внесено почти 260 поправок.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня во время встречи с содокладчиками Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств странами-участницами Совета Европы (Мониторинговый комитет) Мариэттой де ПУРБЕ-ЛУНДИН и Майлис РЭПС.

В.ЛИТВИН отметил, что этот законопроект является одним из элементов реформирования правоохранительной системы. По его словам, сегодня должно состояться заседание профильного парламентского комитета, на котором планируется рассмотреть предложения к тексту законопроекта, принятого в первом чтении.

Руководитель парламента отметил, что реформирование и в дальнейшем будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией и Советом Европы, где сейчас проходит экспертизу проект нового Уголовно-процессуального кодекса.

После принятия Уголовно-процессуального кодекса будет разработана Концепция реформирования правоохранительных органов, а также новая редакция законов о прокуратуре и об адвокатуре, отметил он.

В настоящее время, сказал В.ЛИТВИН, также продолжается работа над внесением изменений в Уголовный кодекс Украины.

Также В.ЛИТВИН во время встречи заверил, что любые изменения к Основному Закону будут вноситься способом, определенным действующей Конституцией Украины.

Спикер отметил, что в настоящее время в рамках созданных Президентом Украины Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, а также научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи продолжается работа украинских ученых, экспертов в области конституционного права, политиков и представителей общественности над конституционным процессом.