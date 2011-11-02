Аэропорт в Варшаве до сих пор закрыт после аварийной посадки Boeing

Аэропорт им. Фредерика Шопена в Варшаве из-за вчерашней аварийной посадки Boeing 767 возобновит свою работу не ранее 4 часов утра четверга.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в аэропорту.

Работник информационной службы не дал никакой дополнительной информации.

По данным польских медиа, сегодня в Варшаву должен прибыть эксперт из США, который должен оценить техническое состояние самолета и определить способ его перетранспортировки в другое место.

Пресс-секретарь Варшавского аэропорта в TVN24 сообщил, что ежедневно из столичного аэродрома, который является крупнейшим в Польше, выполняется около 400 рейсов. Он не уточнил размер убытков, которые нанесены аэродрому в связи с прекращением работы.

Сегодня пресс-служба польского Президента сообщила, что Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ поздравил с успешной аварийной посадкой экипаж самолета Boeing польской авиакомпании LOT, которому вчера удалось безопасно посадить машину без шасси на аэродроме в Варшаве.

„Можем быть уверены, что фотографии аварийной посадки Boeing на аэродроме, этой эффективно проведенной эвакуации, подготовки посадочной полосы облетят весь мир. Они будут хорошо характеризовать Польшу, польского перевозчика, польских пилотов...”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, которого цитирует пресс-служба, отмечая, что Президент разговаривал с капитаном экипажа этого самолета.

„Я узнал, что ситуация в действительности была очень сложная, однако, с помощью хорошего сотрудничества со службами аэродрома и пассажирами удалось этот очень тяжелый маневр счастливо реализовать”, - сказал Президент Польши. Он добавил, что аварийная посадка могла закончиться трагически.

„Полное осознание этого имел экипаж и капитан Тадеуш ВРОНА”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Польские медиа отмечают, что Boeing 767, к которого при посадке не открылись шасси и отказала аварийная система их открытия, заблокировал две взлетно-посадочные полосы столичного аэропорта.

По данным польских медиа, на борту самолета находились 220 пассажиров и 11 членов экипажа.

Никто из них не пострадал во время аварийной посадки, которая стала уникальной для такого типа самолетов.