ГУАМ сделала то, что уже 12 лет не может сделать СНГ

С созданием зоны свободной торговли в рамках «Организации за демократию и развитие – ГУАМ» можно ожидать удешевления товаров, от которого выиграют украинские покупатели.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК вчера в вечернем эфире “5-го канала”, комментируя результаты саммита этой организации.

По словам Б.ТАРАСЮКА. на саммите «Организации за демократию и развитие – ГУАМ» удалось сделать то, что уже 12 лет не может сделать СНГ - создать зону свободной торговли. При этом министр напомнил, что препятствием в создании зоны свободной торговли является лишь то, что Россия - единственная из стран - не ратифицировала соответствующие документы.

Говоря о создании зоны свободной торговли в рамках «Организации за демократию и развитие – ГУАМ», Б.ТАРАСЮК отметил, что правительства стран-участниц 22 мая согласовали протокол о происхождении товаров, и с принятием этого документа открылся путь для реализации зоны свободной торговли.

Также министр уточнил, что с созданием зоны свободной торговли в рамках «Организации за демократию и развитие – ГУАМ» будет упрощен порядок взимания экспортно-импортной пошлины.

В то же время, на уточняющий вопрос Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что Украина, как и ранее, остается заинтересованной также в создании зоны свободной торговли в рамках ЕЭП, но, как и ранее, стоит на позициях, что не будет принимать участие в создании таможенного союза в рамках ЕЭП.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что страны-участницы ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) создали зону свободной торговли.

По его словам, сегодня на саммите глав государств–участников «Организации за демократию и развитие – ГУАМ» в Киеве была фактически создана зона свободной торговли между Украиной, Азербайджаном, Грузией и Молдовой, по поводу чего был подписан Протокол о реализации Положения о такой зоне.

Вместе с тем он отметил, что это только начало работы, поскольку теперь правительства 4-х стран должны решить конкретные вопросы, связанные с таможенным и тарифным урегулированием, в частности, на транспорте. Украинский Президент также выразил уверенность в том, что эти задачи будут успешно выполнены.