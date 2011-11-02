Тигипко пообещал отозвать документы о сокращении льгот

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО пообещал, что льготы для чернобыльцев будут восстановлены в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время проведения акции протеста под стенами Кабинета министров один из лидеров чернобыльских организаций, рассказывая о предварительных результатах переговоров представителей чернобыльцев с правительством.

По его словам, на данный момент главным остается вопрос, получат ли чернобыльцы свои пенсии в полном объеме или нет. Он рассказал, что сейчас рабочая группа, состоящая из представителей чернобыльцев и правительства, рассматривает проект документа, предусматривающего, что с 4 ноября все социальные выплаты чернобыльцам будут проводиться в полном объеме.

Также он отметил, что достигнута договоренность о том, что подписанные С.ТИГИПКО документы о сокращении льгот для чернобыльцев будут отозваны.

После этого представитель чернобыльцев заявил, что руководители акции приняли решение свернуть ее, однако пикетирующие Кабмин чернобыльцы ответили неодобрительным гулом и словами «нет!». После этого другой представитель рабочей группы со стороны чернобыльцев отметил, что С.ТИГИПКО пообещал до 12 часов сегодняшнего дня предоставить копию документа об отзыве протокольного поручения о сокращении льгот для чернобыльцев. При этом представитель рабочей группы призвал пикетирующих не расходиться, пока это обещание со стороны властей не будет выполнено.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады против нарушения их прав на льготы при принятии законопроекта о государственных гарантиях по исполнению судебных решений. Они требовали погашения долга по выплате пенсий и помощи. Чернобыльцы дважды пытались прорваться к входу в Верховную Раду. При этом недавно поставленное заграждение было повреждено. От здания парламента участников протестов оттеснило спецподразделение "Беркут". Парламент окружили двойным кордоном милиции.

Сегодня, 2 ноября, чернобыльцы вновь собрались на акцию протеста возле здания Кабинета министров Украины в Киеве. В то же время в Мариинском парке находится около десятка автобусов с сотрудниками подразделения «Беркут», а также два автозака.