Депутатов купили, чтобы отменить миллиардные долги энергокомпаний?

Верховная Рада отправила на доработку правительству законопроект о завершении процедуры погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса.

За это проголосовало 238 депутатов.

Вместе с этим депутаты не поддержали законопроект за основу. За проголосовало лишь 200 депутатов.

Законопроектом предлагалось установить срок действия специальной процедуры погашения задолженности до 1 января 2012 года вместо 2007 года.

Этот проект высказал негодование у оппозиции. В частности, бютовец Сергей Соболев предложил осудить премьера Азарова по 365 статье КК за этот проект.

"Как может быть так, что в один год мы устанавливаем пеню для населения и списываем сначала 24 миллиарда для энергетических компаний, а теперь еще устанавливаем 5-летний срок, когда они не должны проплачивать долги, которые они наделали перед государственными предприятиями, в частности "Нафтогазом", - спросил Соболев.

"Как мог комитет установить, что нет потерь бюджета, если понятно, что это миллиардные потери для бюджета?", - спросил он.

"Этот чисто лоббистский законопроект, за который некоторые депутаты получили деньги", - подчеркнул бютовец.

В свою очередь спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что попросит генпрокурора Виктора Пшонку разобраться, действительно ли депутатам заплатили за рассрочку долгов энергетических компаний.

"В связи с тем, уважаемые коллеги, что прозвучало серьезное обвинение, что в Верховной Раде получили за голосование законопроекта деньги, я с вашего позволения направлю официальное обращение в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы они провели расследование", - цитирует спикера "ЛИГАБизнесИнформ".

"И с тем, чтобы наш уважаемый коллега как минимум дал показания - кто, какие деньги, какую сумму по этому поводу получил. Если нет - чтобы сказал об этом с трибуны Верховной Рады Украины", - добавил он.

Законопроект предлагает установить специальную процедуру погашения задолженности предприятий энергетического комплекса перед бюджетом до 1 января 2012 года, а также определить отдельный порядок рассрочки принудительного исполнения судебных решений в отношении предприятий ТЭК по денежным обстоятельствам, которые возникли с 1 января 2007 года по 1 января 2011 года.

Украинская правда