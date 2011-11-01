Власти советуют экономить на себе, а не на льготниках

Власть должна экономить на себе, а не на льготниках, заявил народный депутат, член президиума политсовета «Нашей Украины» Владимир ВЯЗИВСКИЙ во время разговора с чернобыльцами, которые сегодня протестуют под парламентом против отмены льгот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, власть действует цинично, ведь она упрямо не желает уменьшить миллиардные расходы госбюджета на свое содержание, на оздоровление и перелеты чиновников, на ремонты и другие расходы для обеспечения собственного комфорта.

«Даже меморандум, подписанный премьер-министром от имени КМУ с представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев, не сдержал желания власти сэкономить на льготниках, социальные права которых уже неоднократно нарушались», - заявил В.ВЯЗИВСКИЙ.

Он заметил, что сейчас, чтобы получить даже законные выплаты, чернобыльцам приходится отстаивать свои права в суде, а власть на выполнение таких судебных решений просто не закладывает средства в бюджет, в результате чего чернобыльцы не могут получить законные выплаты даже после решения суда. Депутат заметил, что и этого для власти оказалось мало. Законопроектом № 9127, подготовленным ко второму чтению, власть предлагает закрепить за Кабинетом министров право в ручном режиме лишать льгот как чернобыльцев, так и всех других категорий льготников.

«Этот законопроект говорит о том, что власть уже забыла о собственных обещаниях. Она своими попытками лишить граждан законных льгот, на фоне растущих расходов на свое содержание, продолжает издеваться над гражданами», - возмутился В.ВЯЗИВСКИЙ.

Он выразил убеждение, что правительственный законопроект направлен на то, чтобы лишить средств к существованию миллионы украинских семей, поскольку под предлогом отсутствия средств в бюджете будут отменены льготы или существенно уменьшены их размеры.

«Власть должна нести ответственность за то, что не выполняются решения судов о назначении пенсий, погашение задолженности по выплате компенсаций и текущих пенсий. Должны быть возбуждены уголовные дела по отношению к виновным в невыполнении решений судов о назначении пенсий чернобыльцам», - сказал депутат.

По его убеждению, граждане должны выразить свое отношение к нынешней антинародной власти не только акциями протеста, но и четкой позицией во время голосования на будущих парламентских выборах

«Только так можно заставить власть отказаться от законодательного мошенничества и прекратить сокращение социальных выплат», - подчеркнул В.ВЯЗИВСКИЙ.

В партии напоминают, что народный депутат от «Нашей Украины» Владимир КАРПУК еще в апреле подал на рассмотрение парламента законопроект «Об увеличении расходов на обеспечение лечения онкологических заболеваний с применением высокостоимостных медицинских технологий граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Этот законопроект имеет целью урегулировать выплаты чернобыльцам, а не отменить их.