Ефремов называет пикетирование ВР провокацией

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что сегодняшнее пикетирование парламента это провокация, поскольку уже достигнуты договоренности между правительством и руководителями, в частности, чернобыльских организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил на брифинге.

Он подчеркнул: «Мне сложно понять, с какими требованиями пришли в данном случае эти люди, потому что все вопросы с их руководителями еще не позапрошлой неделе согласовали и, более того, в течение прошлой недели работала рабочая группа во главе с заместителем министра финансов, поэтому все проблемы по данным категориям были согласованы и сняты в том законопроекте, который, возможно, будет рассматриваться».

А.ЕФРЕМОВ считает, что сегодняшняя акция чернобыльцев, «с моей точки зрения, это была провокация».

По его словам, если речь идет о «свободе для одной категории, то это больше напоминает анархию».

«Если власть идет на переговоры, если власть решает все вопросы, которые поднимаются людьми, то зачем будоражить ситуацию, когда эти переговоры могут потом считаться недействительными», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

На вопрос журналистов о том, что на лицах некоторых народных депутатов был страх, когда чернобыльцы пошли штурмом на парламент, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Я не видел у своих коллег страха».

«Большинство народных депутатов, которые работают в зале, прошли в своей жизни всякое, поэтому чувство страха это не то, о чем вообще-то думают депутаты, работающие здесь в зале (речь идет о сессионном зале ВР – УНИАН)», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.