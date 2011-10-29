Порошенко: Тимошенко превратится в Нельсона Манделу

Европейский Союз требует не немедленного внесудебного освобождения бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а прозрачности судебного процесса.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел, председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером, комментируя резолюцию Европарламента относительно Украины, принятую 27 октября.

Он отметил: "Не указывает Европейский Союз о немедленномо внесудебном освобождения ТИМОШЕНКО. Не диктует суверенному независимому государству условия или требования относительно конкретного лица". "Мы довели до того, что они вынуждены были, поскольку мы не можем читать между строк, они уже дали тогда более жесткую ссылку", - добавил он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, Евросоюз требовал «справедливого, прозрачного и независимого суда». «Продемонстрируйте, протранслируйте в прямом эфире этот суд, и пусть общество определит, насколько обоснованными были обвинения к тому или другому подсудимому", – сказал он.

«А если мировое сообщество, Европейский Союз и значительная часть украинского общества лишены возможности посмотреть и самим принять решение, то простите, это и является стандартами, ценностями, неприемлемые в цивилизованном государстве», - заметил П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что «в резолюции ТИМОШЕНКО упоминается 5 раз». По мнению П.ПОРОШЕНКО, «тот, кто таким способом в такой тупик завел целое государство из 45-миллионным населением, где 70% нашего народа хочет европейской интеграции», имел какую-то другую цель.

По его убеждению, нынешняя власть должна нести ответственность.

П.ПОРОШЕНКО вспомнил, что в студенческие годы «нас постоянно водили на митинги» в поддержку разных людей - освобождение из тюрьмы Нельсона МАНДЕЛЫ, освобождение Луиса Корвалана и Анжелы ДЕВИС.

Он отметил, что для европейцев, у которых много экономических проблем, вопросы Украины и Ю.ТИМОШЕНКО «стояли далеко не на первом месте».

«Вот таким поведением Украина добьется того, что ТИМОШЕНКО для каждого рядового европейца превратится в Луиса Корвалана, в Нельсона МАНДЕЛУ или в Анжелу ДЕВИС. И Украину будут ассоциировать со страной, где есть политическое преследование, где нет политических свобод, где нет прозрачного правосудия и нет перспективы стать европейским государством», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

Он призвал власть остановится», поскольку «никакая политическая борьба и никакое эмоциональное столкновение не достойны европейской судьбы нашего государства».

Как считает П.ПОРОШЕНКО, «кому-то из украинской власти» следует поучиться на опыте других стран, как жертвовать «чем-то временным во имя стратегической цели».