Табачник хочет закрывать школы, потому что «от мораториев дети не рождаются»

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает нецелесообразным устанавливать мораторий на закрытие школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил, выступая перед участниками третьего Всеукраинского съезда работников образования.

«От каких-либо мораториев на закрытие школ дети не рождаются», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, Минобразования считает, что благодаря закрытию школ с малым количеством учеников и переводу их в школы с большим количеством детей и учителей, дети получат образование на должном уровне.

«Учитывая политическое наступление «фронтовиків змін» на практически безлюдные села под лозунгом защиты школ, должен подчеркнуть, что на флаге министерства был и остается лишь один лозунг – качество образования», - отметил министр.

Также Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что на данное время в Украине в 605-ти школах учится менее десяти учеников, но они не закрываются без решения территориальной общины или районного совета.

Кроме того, Д.ТАБАЧНИК отметил, что по данным демографов количество школьников до 2018 года в Украине будет оставаться на нынешнем уровне, а затем на протяжении пяти лет количество учеников будет расти, но после 2024 года – опять будет уменьшаться.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал ввести мораторий на закрытие русскоязычных школ в Западной Украине, а украиноязычных - на востоке страны.

«Действительно, динамика такова, что на западе пытаются закрыть русскоязычные школы, а на востоке - украиноязычные. Это, безусловно, нарушение прав людей. Это, безусловно, нужно прекратить. Я в ближайшее время этот вопрос рассмотрю, возможно, даже сегодня-завтра, и я объявлю мораторий на закрытие на западе русскоязычных школ, а на востоке - украиноязычных. Это - обязательно», - заявил Президент.