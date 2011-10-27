Под видом Генплана утвердят ещё один план уничтожения Киева?

Партия «Гражданская позиция» предлагает отложить принятие «Генерального плана г. Киева до 2025 года», поскольку он не прошёл широкого общественного обсуждения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По информации пресс-службы, с участием руководителей районных партийных организаций «Гражданской позиции» в Киеве, общественных активистов и независимых экспертов состоялось обсуждение проекта «Генерального плана г. Киева до 2025 года». По убеждению участников собрания, принимать документ, который не имеет базовых принципов внедрения и не прошёл надлежащего общественного обсуждения – нельзя.

«Мы инициировали проведение данного мероприятия, чтобы во время открытой дискуссии всесторонне рассмотреть проект Генерального плана, выяснить основные его недостатки и высказать конструктивные предложения по его реализации, а в случае необходимости вернуть Генплан на дальнейшую доработку», – сообщил председатель Киевской городской организации «Гражданской позиции» Алексей ГРИЦЕНКО.

Директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО считает, что открытые общественные слушания по Генеральному плану должны непременно пройти, и не только на уровне города, но и на уровне районов и даже микрорайонов столицы. По его словам, общественность должна быть ознакомлена с такими базовыми показателями Генплана, как площадь зелёных зон, жилой застройки, исторических ареалов. Это является обязательным условием во избежание ситуации, когда, например, в течение нескольких последних лет площадь парков и скверов в Киеве сократилось почти вдвое – с 6,6 тыс. до 3,6 тыс. га. В этом случае, только открытое обсуждение могло бы дать киевлянам возможность контролировать выполнение Генплана в соответствии с определёнными ранее показателями развития города.

«Также было бы вполне логично перед принятием нового проекта Генерального плана Киева до 2025 года заслушать отчёт властей о выполнении старого Генплана, где обязательно должны быть определены ответственные за успехи или провалы в его реализации», – отметил А.СЕРГИЕНКО.

По мнению председателя «Киевской ландшафтной инициативы» Владимира КОЛИНЬКО, под видом нового Генплана может быть утверждён ещё один план уничтожения Киева. Поэтому перед принятием этого документа необходимо детально проанализировать все заложенные в нём показатели в соответствии с количеством населения Киева.

«Власть должна обеспечить открытый доступ общественности к проекту Генплана. Обнародовать на сайте КГГА все его приложения, таблицы, карты, схемы, которые смогут тщательно исследовать специалисты и посмотреть киевляне. До сегодня эксперты и жители Киева не могли сделать этого из-за закрытости этих документов от общественности. Поспешное принятие Генплана может только навредить городу, потому что он не будет учитывать общественное мнение и реальные потребности киевлян», – добавил эксперт.

По итогам обсуждения было решено принять совместное заявление от Киевской городской организации «Гражданской позиции» и обратиться к председателям депутатских фракций в Киевсовете и председателю КГГА Александру ПОПОВУ со следующими требованиями:

Отсрочить принятие Генерального плана как не прошедшего широкого общественного обсуждения;

Инициировать широкое общественное обсуждение проекта Генплана на уровне районов, среди общественных организаций и в экспертной среде;

Обнародовать на сайте Киевсовета планы, карты и схемы развития столичных микрорайонов в приемлемом для изучения масштабе;

Обеспечить в Генплане сохранение исторического центра Киева, культурных и природных жемчужин города, запретить застройку Пейзажной аллеи, Андреевского спуска, Днепровских склонов, существующих парков и скверов, буферных зон Софийского собора и других архитектурно-исторических памятников;

Заложить в проект нового Генплана нормы, запрещающие высотную и уплотнительную застройку в центральной части города;

До принятия нового Генплана выполнить судебные решения и закончить рассмотрение судебных дел по возвращению в собственность города всех незаконно отведённых земельных участков.

Альтернативой новому Генплану, считают эксперты и активисты «Гражданской позиции», могла бы стать Концепция развития городской инфраструктуры сроком на 5 лет. За её реализацию должны персонально отвечать городской голова и председатель Киевской городской государственной администрации.

«Принимать и реализовывать важные документы невозможно, если отсутствует ответственность за их результат конкретных людей», – подытожил обсуждение председатель Киевской городской организации «Гражданской позиции» Алексей ГРИЦЕНКО.

Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, определяющим принципиальные решения по развитию, планирования, застройки и использования территорий города Киева.

Напомним, что 16 сентября 2010 года Киевский городской совет при поддержке 80 депутатов принялКонцепцию стратегического развития столицы, которая является первым этапом в разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

30 октября 2011 года истекает срок общественного обсуждения Генерального плана Киева, инициированного Киевской городской государственной администрацией, в ходе которого общественность может внести предложения и замечания к проекту документа.

Сейчас в Киеве действует Генеральный план развития города до 2020 года, который приняли в 2002 году.