В Одессе отключили оппозиционный телеканал

Сегодня одесские кабельные операторы незаконно прекратили трансляцию программ оппозиционной телерадиокомпании «Круг».

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора канала Олесь ЯНЧУК.

«Причем один из трех кабельных операторов, где ранее транслировался ТРК «Круг», - отметил О.ЯНЧУК, - уже начал трансляцию передач рекламного телеканала с логотипом «КРТ». Ранее, ссылаясь на технические неполадки, отключили сигнал «Круга» от сети распределяющей компании OOO ЦТБ «Одесса» операторы «Черное море» и «Бриз».

«Редакция ТРК «Круг» расценивает действия со стороны близких к мэру Одессы владельцев ООО «ЦТБ Одесса» как намеренный саботаж, имеющий одну единственную цель - угодить Одесскому городскому председателю Алексею КОСТУСЕВУ, - говорится в обнародованном заявлении, - и отключить от эфира единственный в городе оппозиционный телеканал «Круг», правдиво освещающий деятельность одесских властей и происходящие в городе события».

Как указывается в документе, «ранее горсовет во главе с А.КОСТУСЕВЫМ уже предпринимал попытки выселить коллектив ТРК “Круг” из занимаемого им помещения. Вслед за этим А.КОСТУСЕВ попытался разорить телекомпанию двумя исками по 100 тысяч гривен каждый, поданными им в Приморский суд Одессы якобы в защиту поруганной журналистами его деловой репутации, разбирательство по которым продолжается. Однако, не достигнув желаемого, власти предприняли попытку попросту прервать вещание «Круга». В этих действиях мы усматриваем исключительно политический мотив».

Редакция ТРК отмечает, что «сперва инженеры OOO ЦТБ «Одесса» сообщили редакции «Круга», что у них «сгорел модулятор, распределяющий сигнал ТРК «Круг», который они пытаются чинить. При этом сигналы иных телеканалов распределялись бесперебойно. О сроках починки якобы имеющей место поломки сотрудники ООО ЦТБ «Одесса» сообщать наотрез отказывались, ссылаясь на то, что это решает их владелец».

«Таким образом ТРК «Круг» принудительно лишили возможности вещания согласно имеющейся лицензии, а жителей Одессы - возможности смотреть программы ТРК “Круг” в кабельных сетях указанных операторов. И это при том, что за эту услугу они заплатили», - акцентируют авторы документа.

По существу ООО ЦТВ «Одесса» в одностороннем порядке прекратила выполнение взятых на себя перед каналом обязательств, при этом, не отказываясь своевременно получать деньги, поступающие на расчетный счет от ТРК «Круг», что подтверждается соответствующими платежками, отмечает редакция ТРК «Круг».

Кроме того, уточняется в документе, «21 октября кабельный оператор ООО «Сана плюс», ТРК «Реноме», а также ТРК «Элан» письменно уведомили телекомпанию «Круг», что при подаче в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию заявления на переоформление лицензии провайдера программной услуги, этот государственный орган якобы исключил ТРК «Круг» из их программной концепции». Редакция ТРК "Круг" обратилась в Нацсовет по телевидению и радиовещанию за объяснениями, и получила ответ, что в государственном органе впервые слышат об этом.

Согласно данным ТРК «Круг», «кабельный оператор ООО «Сана плюс», ТРК «Реноме» и ТРК «Элан» принадлежит Алексею ПУШКАРЮ - отцу депутата Одесского городского совета от партии "Родына" Виталия ПУШКАРЯ. Последний и был включен в избирательный список близкой к КОСТУСЕВУ партии "Родына" с целью влияния при необходимости на неугодные телеканалы».

Редакция ТРК «Круг» обратилась к Президенту Украины как гаранту Конституции с просьбой «принять неотложные меры по прекращению компании по сворачиванию свободы слова, проводимой Одесским городским председателем».

Копии документа направлены генеральному прокурору, председателю Антимонопольного комитета Украины, главе Одесской ОГА, председателю Национального Союза журналистов Украины, а также главам посольств США, Великобритании и Франции в Украине.

Связаться по телефону с директорами компаний – кабельных операторов, чтобы уточнить мотивы отключения ТРК «Круг», корреспонденту УНИАН не удается: прямые телефоны их не сообщаются или сотрудники рекомендуют звонить в период с 9.00 до 10.00.