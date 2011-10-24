Янукович рассказал, как перешел с Кастро на «ты»

Лидер Кубы Фидель КАСТРО очень по-доброму настроен к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил журналистам, делясь своими впечатлениями от встречи с Ф.КАСТРО, которая состоялась 22 октября в Гаване в рамках визита главы Украинского государства на Кубу.

По словам Президента, Ф.КАСТРО был очень хорошим другом человека, который был дорог самому В.ЯНУКОВИЧУ, – космонавта Георгия Берегового.

Президент Украины также рассказал, что в ходе встречи очень внимательно рассматривал Ф.КАСТРО, а он это уловил, после чего предложил перейти на «ты», добавив, по словам В.ЯНУКОВИЧА, что ему будет очень приятно общаться на «ты», потому что он был большим другом его большого друга.

В.ЯНУКОВИЧ также рассказал журналистам, что передал Ф.КАСТРО фотографии, сделанные во время его визита в Украину много лет тому назад.

Ф.КАСТРО рассказал В.ЯНУКОВИЧУ, что иногда смотрит на свои фотографии годичной давности и думает, что сейчас выглядит гораздо лучше. Поэтому ничего не планирует менять в своей внешности.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Ф.КАСТРО поделился с ним тем, что Рауль КАСТРО, который сегодня руководит страной, практически каждый день звонит ему и советуется по тому или иному вопросу. При этом Ф.КАСТРО отметил, что чувствует себя очень хорошо, и поэтому Рауль будет звонить ему еще очень долго.

Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в ходе беседы Ф.КАСТРО отметил, что очень много думает о событиях в мире, о реформировании Кубы.

«Я увидел человека абсолютно жизнеспособного, очень энергичного жизнелюба и который очень по-доброму настроен к Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.