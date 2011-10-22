Адвокатов Кучмы обрадовало решение КС о «незаконных доказательствах»

Адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ положительно оценивают решение Конституционного Суда, который пришел к заключению, что доказательства, полученные незаконным путем, не могут приниматься во внимание по уголовному делу.

Об этом УНИАН сообщили адвокаты Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО и Сергей УЛЬЯНОВ.

"Для нас, как юристов, с самого начала было очевидным, что «записи МЕЛЬНИЧЕНКО» получены незаконным путем и не являются доказательствами, на которых может основываться обвинение второму Президенту Украины", - отметили они, комментируя решение КС.

После решения Конституционного Суда от 20 октября 2011 года, отмечают адвокаты, этот факт стал безусловным.

«Но мы хотим отметить, что «записи МЕЛЬНИЧЕНКО» не только незаконные по юридической природе, но и фальсифицированные по своему содержанию», - подчеркивается в сообщении.

Таким образом, по убеждению адвокатов Л.КУЧМЫ, "нужно установить: кто и каким образом делал записи, кто осуществлял их обработку, монтаж и фальсификацию, кто определял содержание фальсифицированных записей и время и способ их обнародования". "Именно это должно быть исследовано правоохранительными органами", - подчеркнули В.ПЕТРУНЕНКО и С.УЛЬЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Экс-президент обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генеральная прокуратура Украины завершила расследование этого уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ.

2 сентября генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить ознакомительный Л.КУЧМЫ период с его уголовным делом и направить дело в суд.