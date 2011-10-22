Тигипко зовет однопартийцев во власть, «потому что времени у нас нет»

Лидер партии «Сильная Украина», вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО призывает делегатов второго съезда партии принять решение о возможном объединении с Партией регионов после дополнительных консультаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня на партийном съезде.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что «время малых партий уходит». По его словам, некоторые из них и в дальнейшем будут существовать, но они не будут иметь перспективы.

Обращаясь к делегатам съезда, С.ТИГИПКО отметил, что у партии есть две дороги. Первая из них – это идти в оппозицию. Второй вариант – «не смотря ни на что, идти и попробовать изменить страну». «Я призываю вас во власть, потому что времени у нас нет», - обратился С.ТИГИПКО к делегатам съезда. По его словам, «объединяясь с Партией регионов, мы добавим власти реформаторского духа».

В то же время, отметил лидер партии «Сильная Украина», «сегодня мы не должны заканчивать работу съезда». Он призвал делегатов еще тщательнее обсудить идею объединения с Партией регионов, также провести консультации с этой политической силой и после этого собраться еще раз и принять окончательное решение.