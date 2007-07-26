Политолог прогнозирует покушения на трёх украинских политиков

Во время избирательной кампании могут быть покушения на Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и Рината АХМЕТОВА.

Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО.

По словам политолога, эти его прогнозы основываются “на моей интуиции, которая меня очень редко подводила”.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что, кроме того, эти прогнозы сделаны на основе «знания той политической среды, с которой я постоянно сотрудничаю, в частности, в комитетах Верховной Рады, и у меня много друзей в Кабмине плюс знание политической истории Украины».

В.БОНДАРЕНКО также отметил, что никакие президентские и парламентские выборы у нас не обходились «без политических покушений, поэтому не будут исключением и эти выборы». «И обязательно будут покушения или в отношении здоровья, или в отношении репутации», - сказал он.