Томенко о стратегическом курсе, футболе и московском времени

Томенко обеспокоен действиями власти по отношению к стратегическому курсу Украины на Европу

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обеспокоен ситуацией, сложившейся в действиях власти по отношению к стратегическому курсу Украины на Европу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, выступая в парламенте, вице-спикер допустил, что, очевидно, власть лишь теоретически переживала за европейский выбор, поскольку события 18 октября очень ясно показали, что «европейский выбор - это та стратегическая ценность, которая не интересует украинскую власть, для которой европейские ценности не являются приоритетными».

«Мы защищаем Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, но всегда говорили и говорим о том, что защита политических лидеров и представителей оппозиции важна, но европейский курс Украины является для нас приоритетным, - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. - И попытка заявлять, что оппозиция виновата в свертывании европейского курса, несправедлива и неправильна».

«То, что вчера Президент Украины, очевидно, шутя и всерьез, на встрече с Президентом России заявил, что хочет, чтобы в финале Евро играли Украина и Россия, я воспринял очень серьезно. Потому что если продложится свертывание евроинтеграции Украины, то Евро-2012 превратится в московскую Олимпиаду-1980, а Украина и Россия будут играть и в полуфинале, и в финале, поскольку другие страны могут не приехать на это Евро, - сказал вице-спикер. - Поэтому мы хотим сказать власти о том, что свертывание европейского курса Украины недопустимо и преступно».

Подводя итоги, Н.ТОМЕНКО отметил, что и «Батьківщина» в частности, и оппозиция в целом, будут делать все, чтоб сохранить в Украине европейские ценности. «Иначе и Президент, и власть могут затянуть нас не просто в московское реальное время, но и в авторитарный политический режим, от которого мы никогда не избавимся. Поэтому мы защищали и будем защищать европейский выбор Украины», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.