В Еврокомиссии заявляют, визит Януковича отложили до лучших времен

Еврокомиссия заявляет, что визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель отложен на более позднее время, когда условия будут более подходящими для продолжения переговоров о соглашении об ассоциации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Каролина КОТТОВА.

«В условиях общей ситуации встреча была отложена. Технические переговоры по соглашению продолжаются», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии не уточнила, по чьей инициативе было принято решение отложить визит украинского Президента, отметив лишь, что «были дискуссии, и было решено, что встреча будет отложена».

К.КОТТОВА отметила, что Еврокомиссия обеспокоена не только делом бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, но и, в более широком смысле, ситуацией с демократическими ценностями в Украине в целом.

По ее словам, Еврокомиссия, в частности, обеспокоена вопросами верховенства права и независимой юстиции.

При этом представитель Еврокомиссии напомнила слова Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о том, что предложение Европейского Союза о соглашении об ассоциации продолжает оставаться в силе, а что касается его подписания и ратификации – все будет зависеть от следования Украины демократическим ценностям.

Как сообщал УНИАН. визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель был предварительно запланирован на 20 октября.