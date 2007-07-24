Шуфрич лично проверил информацию о взрывчатке на Львовской скорой помощи

Сегодня перед вылетом из Львовской области, где министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ руководил ликвидацией техногенной аварии близ села Ожидов, была получена информацию о заминировании Львовской больницы скорой помощи на улице Мыколайчука.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отмечает пресс-служба, после получения такого сообщения Н.ШУФРИЧ лично посетил лечебное учреждение и убедился, что информация не соответствует действительности. При этом Н.ШУФРИЧ обратился в правоохранительные органы с просьбой немедленно разыскать тех, кто позволяет себе подобные выходки.

Как сообщалось, Н.ШУФРИЧ отбыл в Киев для того, чтобы присутствовать в среду, 25 июля, на заседании Кабинета Министров.