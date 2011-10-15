Яценюк говорит, что единого списка оппозиции на выборах-2012 не будет

Оппозиционные партии не будут формировать единый список кандидатов в народные депутаты на парламентские выборы 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

«Идя одним списком, оппозиционные силы набирают всегда меньше голосов, чем каждая оппозиционная партия отдельно. Об этом свидетельствуют социологические исследования, а также практика в странах Европы. Чтобы набрать больше голосов, оппозиционные силы пойдут на следующие парламентские выборы двумя колоннами», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, после выборов оппозиционные силы объединятся в парламенте.

«Наша задача - набрать 226 голосов в Верховной Раде, неподвластных Виктору ЯНУКОВИЧУ. Это даст возможность восстановить баланс власти в Украине. Оппозиция реально сможет влиять на развитие страны», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, сейчас оппозиционные партии координируют свои действия, у них появилась общая идеология против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и действий украинской власти за последние два года.